Ligue 1 2021 2022 | buona la prima per il Psg | Hakimi e Icardi gol e Troyes al tappeto

(Di sabato 7 agosto 2021) Achrafe Maurosegnano dei gol importanti, ribaltano una situazione di svantaggio e portano al successo la propria squadra. No, non è un amarcord a tinte nerazzurre, ma ciò che è accaduto durante la sfida trae Paris Saint-Germain, esordio inper entrambe le squadre. I parigini, dopo la sconfitta in Supercoppa con il Lille, hanno rialzato la china e rimontato una rete ai padroni di casa; allo Stade de l’Aube, infatti, dopo una marcatura a sorpresa di Al Hajjam al 9?, l’esterno marocchino e il centravanti argentino hanno guidato il club di Parigi sino ...

La partita Troyes - PSG del 7 agosto 2021 in diretta: presentazione, risultato, cronaca diretta con il tabellino della prima giornata di Ligue 1 TROYES - Oggi pomeriggio, sabato 7 agosto, alle ore 21 allo Stade de l'Aube, si giocherà ...
Il Psg dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Lille si riscatta nella prima giornata di Ligue 1. La formazione allenata da Mauricio Pochettino si impone 2-1 in rimonta sul campo della neopromossa Troyes.