L' ex portavoce rivela | ' Trump si candiderà alla Casa Bianca nel 2024'

L'ex capo della comunicazione della Casa Bianca edi Donald Trump, Sean Spicer, ha affermato che il suo ex capo si candiderà di nuovo alla presidenza nel 2024. "È dentro", ha affermato Spicer, parlando dell'interesse di Trump per le ...Sean Hollister di The Vergeche undella compagnia gli ha spiegato che il processore e la scheda grafica di Steam Deck , realizzata da AMD, potrebbero essere la base per un futuro ...L'ex capo della comunicazione della Casa Bianca e portavoce di Donald Trump, Sean Spicer, ha affermato che il suo ex capo si candiderà di nuovo alla presidenza nel 2024. "È dentro", ha affermato Spice ...Valve starebbe sperimentando con l'hardware di Steam Deck per progettare una versione VR dalle caratteristiche mai viste prima.