L'errore nella staffetta 4×400 che ha condannato l'Italia | VIDEO (Di sabato 7 agosto 2021) Un errore nel passaggio del testimone dal terzo al quarto velocista ha compromesso definitivamente la finale della staffetta 4×400 dell'Italia, che si era comunque messa male dopo gli sprint di Davide Re e Vladimir Aceti. Edoardo Scotti aveva cercato un sorpasso interno sugli avversari, dimenticando però che il suo compagno Alessandro Sibilio lo attendeva per raccogliere il testimone nella corsia più esterna. Un incrocio che è costato molto tempo al team azzurro, e ha costretto il napoletano a una rincorsa disperata terminata con il settimo posto e il tempo di 2'58?81, nuovo record italiano. "Siamo amareggiati, ci ...

adestrainalto : Non speravo in una medaglia onestamente, perché era davvero complicato, ma se non ci fosse stato l'errore nello sca… - Micol_2893 : RT @pat_chiarello: Il record italiano siglato nella staffetta 4x400 lascia ancor di più l’amaro in bocca per l’errore grossolano commesso d… - sononatanera : Bragagna dopo l’errore nella staffetta: #Athletics #GIOCHIOLIMPICI - pat_chiarello : Il record italiano siglato nella staffetta 4x400 lascia ancor di più l’amaro in bocca per l’errore grossolano comme… - OlderGf : Errore disastroso nel terzo cambio per l'Italia che finisce settima nella 4x400 uomini. Nonostante questo dovrebbe… -