Leonard resta ai Clippers. Le pagelle della free agency. Ok Lakers, male Blazers (Di sabato 7 agosto 2021) Kawhi Leonard resterà ai Los Angeles Clippers. Si aspettano solo le modalità del rinnovo, attese per le prossime ore. Con Andre Iguodala tornato ai Golden State Warriors per un'ultima stagione 'a casa'... Leggi su gazzetta (Di sabato 7 agosto 2021) Kawhiresterà ai Los Angeles. Si aspettano solo le modalità del rinnovo, attese per le prossime ore. Con Andre Iguodala tornato ai Golden State Warriors per un'ultima stagione 'a casa'...

Advertising

Clippersfan1394 : Per favore qualcuno mi dica che Kawhi Leonard resta ai Clippers, ho bisogno di essere rassicurato. - Dagherrotipo1 : RT @rprat75: Paul e Leonard: mancato rinnovo per un anno che prelude a quello pluriennale. Ibaka resta ai Clippers, Miami scarica Iggy - ch… - rprat75 : Paul e Leonard: mancato rinnovo per un anno che prelude a quello pluriennale. Ibaka resta ai Clippers, Miami scaric… - peretti_leonard : @BiancaTonelloA @MrVektriol @Riccard610 Ehhh mi so restà ancora ai pitura freska, pensa ti -