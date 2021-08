LEGO Harry Potter Icone di Hogwarts - Edizione del collezionista, le foto e il video del set per il ventennale (Di sabato 7 agosto 2021) LEGO ha presentato lo spettacolare set Harry Potter Icone di Hogwarts - Edizione del collezionista, ecco le foto e video. Il ventesimo anniversario di LEGO Harry Potter verrà celebrato con un incredibile set da collezione che è stato ideato come omaggio all'universo creato dalla scrittrice J.K. Rowling, di cui sono state condivise le foto, mentre un video permette di ammirarne i dettagli. I fan potranno acquistare il set Icone di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 7 agosto 2021)ha presentato lo spettacolare setdidel, ecco le. Il ventesimo anniversario diverrà celebrato con un incredibile set da collezione che è stato ideato come omaggio all'universo creato dalla scrittrice J.K. Rowling, di cui sono state condivise le, mentre unpermette di ammirarne i dettagli. I fan potranno acquistare il setdi ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? LEGO Harry Potter Icone di Hogwarts - Edizione del collezionista, le foto e il video del set per il venten… - annamariamoscar : Lego festeggia i 20 anni della serie Harry Potter con un set strepitoso che riproduce anche i minuscoli dettagli de… - statodelsud : Harry Potter, arriva il set LEGO per festeggiare i suoi 20 anni - Pino__Merola : Harry Potter, arriva il set LEGO per festeggiare i suoi 20 anni - arcocielo : RT @greenMe_it: Se sei un amante di Harry Potter non puoi perdere il set con cui LEGO festeggia i 20 anni delle serie dedicate al mago più… -