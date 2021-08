Le Cornelle | Giornata Internazionale dell' Elefante | i quattro appuntamenti di agosto

Advertising

AmoBergamo : #Bergamo Giornata Internazionale dell’Elefante: alle Cornelle quattro giornate in compagnia degli animali -

Ultime Notizie dalla rete : Cornelle Giornata

Il Giorno

Bergamo - II Parco faunistico Lesi prepara a celebrare, giovedì 12 agosto , laInternazionale dell'Elefante . Non solo, ci saranno altre tre occasioni (lunedì 9, lunedì 16 e giovedì 19 agosto) per incontrare da ...Al parco faunistico Letornano le giornate di sensibilizzazione Educazoo, il programma nato per avvicinare i ... L'appuntamento clou è fissato per giovedì 12 agosto, in occasione della...Occasioni per incontrare da vicino il pachiderma dalla lunga proboscide e altre specie a rischio estinzione grazie a Educazoo ...Comunicato Stampa Le Cornelle: Al Parco faunistico Le Cornelle c’è un importante appuntamento da ricordare, giovedì 12 agosto per la Giornata Internazionale dell’Elefante, m ...