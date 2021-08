Le barbe da medaglia d’oro degli atleti di Tokyio da sperimentare ora

Leggi su gqitalia

(Di sabato 7 agosto 2021) Da sempre la barba ha un forte valore simbolico perché definisce l’uomo che la indossa e fa tendenza. Per gli Antichi Egizi, ad esempio, come ci racconta il team di Bullfrog, la barba rappresentava l’inizio della maturità e della saggezza, il momento in cui si poteva esprimere il proprio pensiero e prendere decisioni. E proprio in Grecia, nella culla dei Giochi Olimpici, che nacquero nel 776 a.C., era interessante vedere glisempre sbarbati perché, secondo la regola antica, dovevano gareggiare completamente glabri, affinché non potessero essere afferrati e rallentati dagli avversari. Dalle origini delle Olimpiadi a oggi, sono cambiate molte regole, tra cui la ...