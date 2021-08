Laura Frigeni | “L’amore per la musica e per Peppino Impastato mi ha premiato”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 agosto 2021) “Ricevere questo premio è stata un’emozione fortissima: sono davvero molto contenta”. Così la compositrice bergamasca, in arte Rvbina, esprime la propria soddisfazione per aver ottenuto il primo posto nella sezione “Canzoni, brani e composizionili” all’edizione 2021 del concorso nazionale letterario “Artisti per”. L’iniziativa, organizzata dall’associazione “La Piccola Orchestra” Onlus, ha lo scopo di sensibilizzare sul tema della legalità valorizzando, al tempo stesso, l’attività letteraria ele. È un modo per tenere vivi gli ideali di ...