Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena ammesse alla Serie C (Di sabato 7 agosto 2021) ROMA - La Figc, in un comunicato, ha reso noti le ammissioni alla Serie C 2021/22 per 4 club: Latina , Lucchese , Fidelis Andria e Siena in seguito all'estromissione di Carpi , Sambenedettese , Novara ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 7 agosto 2021) ROMA - La Figc, in un comunicato, ha reso noti le ammissioniC 2021/22 per 4 club:in seguito all'estromissione di Carpi , Sambenedettese , Novara ...

Advertising

tcm24com : Ufficiale: Ammesse in serie C F. Andria, Latina, Lucchese e Siena #serie c - sportli26181512 : Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena ammesse alla Serie C: Le 4 squadre parteciperanno al torneo 2021/22 in vir… - PISAinVIDEO : Serie C, ufficiali i ripescaggi di Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena - tuttopescara1 : UFFICIALE - Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena ammesse alla Serie C 2021-22 - _CalcioItaliano : RT @NewsTuttoC: Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena ripescate in Serie C -