(Di sabato 7 agosto 2021) AGI - "Chi si macchia di questi crimini è fuori dalla comunione della Chiesa": annunciando una raccolta fondi per chi ha subito danni dagli incendi, ildi, Giuseppe Marciante, ha lanciato un duro attacco. "Chi si macchia di tale reato - ha detto - ha commesso un crimineil Creatore mettendo a rischio la vita delle persone e la distruzione del bene ambientale prezioso per la sopravvivenza di tutte le sue creature". "Un disegno di desertificazione" "Purtroppo i tristi episodi dei funesti incendi, a opera di mani criminali, di questi giorni caldi di agosto - ha ...

Advertising

sulsitodisimone : L'anatema del vescovo di Cefalù contro i piromani - jacob10_78 : RT @lasiciliait: L'anatema del vescovo contro i piromani: «Siete fuori dalla Chiesa» - lasiciliait : L'anatema del vescovo contro i piromani: «Siete fuori dalla Chiesa» - PalermoToday : L'anatema del vescovo di Cefalù contro i piromani: 'Siete fuori dalla comunione della Chiesa'… - Lucafale : Io , riprendendo l anatema di Chef Rubbio , dico che effettivamente quelli del norde al mare urlano troppo, soprattutto contro la prole. -

Ultime Notizie dalla rete : anatema del

AGI - Agenzia Italia

E' unquello che il vescono di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante, ha lanciato ieri durante la sua omelia in occasione dei festeggiamentiSantissimo Salvatore e che segue a due appelli ...... solidale con il proscrivendo Pm, due giorni prima della decisioneCsm. Insomma, mentre prende corpo con inquietante precisione la ben nota profezia (o piuttosto) di Francesco Cossiga ("...Don Giuseppe Marciante: chi si macchia di questi crimini è fuori dalla comunione della Chiesa. Disatsro nelle Madonie, decine di animali arsi nei roghi ...Permane lo stato di inutilizzabilità dell’acqua per l’incorporazione negli alimenti per coloro che risiedono nelle zone di fornitura del Serbatoio Monte Grifone. LA NOTA UFFICIALE: Facendo seguito all ...