Laila El Harim, svolta l’autopsia sul corpo della 40enne morta sul lavoro a Modena: il risultato (Di sabato 7 agosto 2021) Sono stati eseguiti gli esami autoptici sul corpo di Laila El Harim, la donna morta sul lavoro pochi giorni fa a Modena. Vittima di un altro macchinario, come nel caso di Luana d’Orazio, per il quale è stata disposta una perizia che si assicuri le reali condizioni dello stesso. Due gli indagati, finora, per la morte della 40enne Laila. Autopsia di Laila El Harim: come è morta la 40enne di Modena L’incidente si è verificato presso la ditta ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 7 agosto 2021) Sono stati eseguiti gli esami autoptici suldiEl, la donnasulpochi giorni fa a. Vittima di un altro macchinario, come nel caso di Luana d’Orazio, per il quale è stata disposta una perizia che si assicuri le reali condizioni dello stesso. Due gli indagati, finora, per la morte. Autopsia diEl: come èladiL’incidente si è verificato presso la ditta ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha ricordato Laila El Harim e Luana D’Orazio. “Più di ogni altra cosa mi sta a cuore migliorar… - fattoquotidiano : Tre giorni dopo la morte di Laila el Harim, operaia rimasta schiacciata in un macchinario alla Bombonette di Campos… - PSpaccaforno : RT @OizaQueensday: Laila El Harim, operaia di 40 anni, stritolata da un macchinario che non funzionava. Teneva le foto nel cellulare, aveva… - waltervenezian5 : RT @OizaQueensday: Laila El Harim, operaia di 40 anni, stritolata da un macchinario che non funzionava. Teneva le foto nel cellulare, aveva… - Yoda15271485 : RT @fanpage: Laila, morta a 41 anni sul lavoro: sono arrivati i risultati delle analisi autoptiche -