La variante Delta abbassa l'età dei contagiati dal Covid: adesso la media è 27 anni. Ma in ospedale ci vanno gli over 50 (Di sabato 7 agosto 2021) ANCONA - Aumentano i contagi, i focolai e il tasso d'incidenza su 100mila abitanti che nelle Marche ieri è arrivato a 73,66 casi positivi con la variante Delta che ormai è arrivata all'85% ed è ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 7 agosto 2021) ANCONA - Aumentano i contagi, i focolai e il tasso d'incidenza su 100mila abitanti che nelle Marche ieri è arrivato a 73,66 casi positivi con lache ormai è arrivata all'85% ed è ...

