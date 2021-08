La Torre | dt di atletica | «Abbiamo combattuto la cultura dell’alibi | è frutto di un lavoro»

(Di sabato 7 agosto 2021) Sono un manifesto politico le parole pronunciate dal direttore tecnico della nazionale dileggera Antonio Laa margine della conferenza stampa che si è svolta a Casa Italia, a Tokyo. Una dietro l’altra, ha espresso una serie di concetti che andrebbero scolpiti nelle aule scolastiche e non solo. «Il merito di questi risultati è deldurissimo fatto in questi due anni e mezzo per compattare questo ambiente, per togliergli la». «Ora dobbiamo lavorare più di prima, dobbiamo rompere i cliché e cambiare diverse cose. Si dice squadra che vince non si cambia. Non è vero. ...

...reazione nella squadra dell'che hanno capovolto le gerarchie. In Brasile c'era stato un fallimento, zero medaglie: adesso 5 volte oro. Una citazione la merita il direttore tecnico La. ...TOKYO (Giappone) - Il giorno dopo l'oro della 4x100 azzurra, che doppia quella dei 100 con Jacobs, il dt dell'azzurra Antonio Lasi toglie qualche sassolino dalle scarpe, rispondendo alle insinuazioni dei media americani: " Fossi al posto del direttore tecnico americano qualche domanda me la ...In Inghilterra non hanno preso bene l'exploit di Marcell Jacobs. Un'altra volta. Già finito sotto accusa dopo la finale stravinta dei 100 metri, il campione olimpico di Tokyo ...In Inghilterra non hanno preso bene l'exploit di Marcell Jacobs. Un'altra volta. Già finito sotto accusa dopo la finale stravinta dei 100 metri, il campione olimpico di Tokyo ...