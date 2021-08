La storia di Kikichi Tsuburaya | il maratoneta suicida perché convinto di aver deluso il suo Paese

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 7 agosto 2021) Un bronzo alle Olimpiadi è gloria vera, eppure può non sembrare abbastanza. Develo pensato Kokichigiapponese dei giochi di Tokyo 1964 mentre sulla pista dello stadio, saldamente alle spalle dell’etiope Bikila che sta per centrare il suo secondo oro olimpico, viene superato nelle battute finali dall’inglese Heatley per l’argento. Attorno a Kokichi70 mila spettatori sugli spalti e milioni di altri da casa. Tutti gli occhi puntati su di lui: un soldato ventiquattrenne che, al suo esordio olimpico, sta per conquistare la prima medaglia nipponica nell’atletica dopo 28 anni di assenza. E ...