La stampa inglese rilancia i sospetti su Jacobs: «Il suo ex nutrizionista è indagato». Ma l’atleta azzurro l’ha scaricato da tempo (Di sabato 7 agosto 2021) L’entourage del campione olimpico Marcell Jacobs ha già smentito: «Folle, l’indagine non ha mai toccato l’atleta». Ma intanto il Times ritorna, nella prima pagina dell’inserto sportivo, sulla vicenda dei rapporti, da tempo interrotti, tra la medaglia d’oro nei 100 metri e nella 4×100 ai Giochi di Tokyo 2020 e l’imprenditore Giacomo Spazzini. Spazzini, sottolinea il quotidiano britannico prontamente ripreso da altre testate d’Oltremanica, tra cui il Daily Mail, «è indagato dalla polizia per traffico di anabolizzanti». La vicenda è uscita da giorni in Italia, trattata anche da Open. L’indagine citata dal ... Leggi su open.online (Di sabato 7 agosto 2021) L’entourage del campione olimpico Marcellha già smentito: «Folle, l’indagine non ha mai toccato». Ma intanto il Times ritorna, nella prima pagina dell’inserto sportivo, sulla vicenda dei rapporti, dainterrotti, tra la medaglia d’oro nei 100 metri e nella 4×100 ai Giochi di Tokyo 2020 e l’imprenditore Giacomo Spazzini. Spazzini, sottolinea il quotidiano britannico prontamente ripreso da altre testate d’Oltremanica, tra cui il Daily Mail, «èdalla polizia per traffico di anabolizzanti». La vicenda è uscita da giorni in Italia, trattata anche da Open. L’indagine citata dal ...

