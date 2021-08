La Regina Elisabetta lancia i suoi biscotti per cani (Di sabato 7 agosto 2021) Il primo ad aver pensato al cibo per cani nella famiglia reale è stato James Middleton, il fratello della duchessa di Cambridge nonché moglie del principe William. Con Ella & Co infatti vende in tutto il Regno Unito cibo super selezionato per cani di tutte le razze e tipologie. Ma anche la Regina Elisabetta, lo sappiamo, è sempre stata amante dei cani, soprattutto dei suoi cari Corgi, che hanno girato per il palazzo da quando aveva 18 anni. Alla morte del Principe Filippo ha così ricevuto un nuovo cagnolino da suo figlio, il principe Andrea e dalle sue nipoti, le principesse Beatrice ed Eugenia. Leggi su vanityfair (Di sabato 7 agosto 2021) Il primo ad aver pensato al cibo per cani nella famiglia reale è stato James Middleton, il fratello della duchessa di Cambridge nonché moglie del principe William. Con Ella & Co infatti vende in tutto il Regno Unito cibo super selezionato per cani di tutte le razze e tipologie. Ma anche la Regina Elisabetta, lo sappiamo, è sempre stata amante dei cani, soprattutto dei suoi cari Corgi, che hanno girato per il palazzo da quando aveva 18 anni. Alla morte del Principe Filippo ha così ricevuto un nuovo cagnolino da suo figlio, il principe Andrea e dalle sue nipoti, le principesse Beatrice ed Eugenia.

NetflixIT : Una sbirciatina alla nuova Regina Elisabetta II di THE CROWN, Imelda Staunton. - fattoquotidiano : E per fortuna che lo scorso weekend Maria Elisabetta Alberti Casellati era stata accolta come una regina in Abruzzo… - Filippo__Rossi : RT @MeraPres_23: Che ce frega della regina Elisabetta, noi abbiamo Sergione Mattarella ???????? #Olympics #Tokyo2020 #ItaliaTeam #4x100m #ned… - Xenefosterrrr : @UmbertoF97 @Bresingar Eiaculato sopra la fonte della regina Elisabetta - iwywhwme : @s3x0nth3be4ch @gcxstyles la regina elisabetta si inchina al tuo cospetto -