La Polonia pronta fare marcia indietro sulla riforma (liberticida) della giustizia contestata dalla Ue (Di sabato 7 agosto 2021) Speriamo che si ravvedano e tornino dell'alveo dei paesi che rifiutano derive autoritarie o liberticide. Il presidente del principale partito della coalizione di governo conservatrice in Polonia, ... Leggi su globalist (Di sabato 7 agosto 2021) Speriamo che si ravvedano e tornino dell'alveo dei paesi che rifiutano derive autoritarie o liberticide. Il presidente del principale partitocoalizione di governo conservatrice in, ...

Advertising

castellettir : Al momento Timanovskaja è in aeroporto sotto la protezione della polizia di Tokyo. Funzionari del ministero degli E… - globalistIT : - MarieFr12579649 : RT @castellettir: Al momento Timanovskaja è in aeroporto sotto la protezione della polizia di Tokyo. Funzionari del ministero degli Esteri… - Orendyna : RT @castellettir: Al momento Timanovskaja è in aeroporto sotto la protezione della polizia di Tokyo. Funzionari del ministero degli Esteri… - comeH2O : RT @castellettir: Al momento Timanovskaja è in aeroporto sotto la protezione della polizia di Tokyo. Funzionari del ministero degli Esteri… -