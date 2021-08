Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Polonia, dopo minacce sanzioni Ue marcia indietro sulla riforma giustizia - fisco24_info : Polonia: marcia indietro sulla riforma della giustizia: Kaczynski, 'via Camera disciplinare oggetto controversia co… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: La Polonia fa marcia indietro sulla riforma della giustizia #polonia - MediasetTgcom24 : La Polonia fa marcia indietro sulla riforma della giustizia #polonia - giornaleradiofm : Approfondimenti: Polonia: marcia indietro sulla riforma della giustizia: (ANSA-AFP) - VARSAVIA, 07 AGO - Il preside… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia marcia

Rai News

Insarà eliminata dalla riforma della giustizia la norma che prevedeva un organismo disciplinare per vigilare sul potere giudiziario, duramente contestata dall'Unione europea. Lo annuncia il ...La Corte di giustizia dell'Ue il 14 luglio ha ordinato alladi porre immediatamente fine alle attività della Camera disciplinare della Corte suprema istituita nell'ambito della riforma del ...In Polonia sarà eliminata dalla riforma della giustizia la norma che prevedeva un organismo disciplinare per vigilare sul potere giudiziario, duramente contestata dall'Unione europea. Lo annuncia il p ...VARSAVIA - Il presidente del principale partito della coalizione di governo conservatrice in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, ha annunciato che sarà eliminata dalla riforma della giustizia la norma che pr ...