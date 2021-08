La mamma dell’italiano campione olimpionico: badante, per non lasciare sola l’assistita rinuncia ad andare in tv Signora Tiziana, madre di Eseosa Desalu (Di sabato 7 agosto 2021) Altro che montarsi la testa. La mamma del campione olimpico, italiano originario, dell’Africa, antepone il dovere agli allori. Invitata dalla Rai una trasmissione per raccontare di Eseasa Desalu medaglia d’oro olimpica nella staffetta 4×100, la Signora Tiziana ha declinato. Lavora come badante ed ha preferito non lasciare sola l’assistita. L'articolo La mamma dell’italiano campione olimpionico: badante, per non lasciare ... Leggi su noinotizie (Di sabato 7 agosto 2021) Altro che montarsi la testa. Ladelolimpico, italiano originario, dell’Africa, antepone il dovere agli allori. Invitata dalla Rai una trasmissione per raccontare di Eseasamedaglia d’oro olimpica nella staffetta 4×100, laha declinato. Lavora comeed ha preferito non. L'articolo La, per non...

Advertising

fanpage : Era stata invitata in Tv, ma la madre dell'oro olimpico italiano nella staffetta ha dovuto rifiutare #Tokyo2020 - Barabba1 : RT @fanpage: Era stata invitata in Tv, ma la madre dell'oro olimpico italiano nella staffetta ha dovuto rifiutare #Tokyo2020 - pattygrasso : RT @fanpage: Era stata invitata in Tv, ma la madre dell'oro olimpico italiano nella staffetta ha dovuto rifiutare #Tokyo2020 - Valerione76 : RT @fanpage: Era stata invitata in Tv, ma la madre dell'oro olimpico italiano nella staffetta ha dovuto rifiutare #Tokyo2020 - cigna69 : RT @fanpage: Era stata invitata in Tv, ma la madre dell'oro olimpico italiano nella staffetta ha dovuto rifiutare #Tokyo2020 -