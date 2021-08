La maledizione di “Bella ciao”: la ginnasta russa (favorita) sceglie l’inno partigiano e va fuori dal podio (Di sabato 7 agosto 2021) “Bella ciao” non ha portato fortuna alla ginnasta russa Arina Averina. Anzi, a voler essere brutali, il brano partigiano ha avuto un effetto nefasto. Ai Giochi di Tokyo 2020, una delle super favorite per la vittoria finale nel concorso individuale della ritmica, ha addirittura fallito anche il podio. La russa Arina Averina ha infatti vinto l’immaginaria “medaglia di legno” arrivando solo al quarto posto. A sorpresa ha vinto l’israeliana Linoy Ashram chiudendo con 107.800. Argento alla sorella gemella di Arina, Dina Averina (107.650), bronzo alla bielorussa ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 agosto 2021) “” non ha portato fortuna allaArina Averina. Anzi, a voler essere brutali, il branoha avuto un effetto nefasto. Ai Giochi di Tokyo 2020, una delle super favorite per la vittoria finale nel concorso individuale della ritmica, ha addirittura fallito anche il. LaArina Averina ha infatti vinto l’immaginaria “medaglia di legno” arrivando solo al quarto posto. A sorpresa ha vinto l’israeliana Linoy Ashram chiudendo con 107.800. Argento alla sorella gemella di Arina, Dina Averina (107.650), bronzo alla bielo...

