La foto bellissima della principessa Charlotte con le farfalle

(Di sabato 7 agosto 2021) È l’immagine della piccola Charlotte a fare da ambasciatrice per i genitori. Sui profili social dei duchi di Cambridge è apparsa questa mattina la foto della bambina, capelli lunghi e una maglietta blu, con una farfalla poggiata sulle mani. William e Kate sostengono una iniziativa per salvare questi splendidi animali.

Advertising

MetaErmal : Una foto bellissima. Viva l’Italia ?????? - sbonaccini : Il 2 agosto 1980 a Bologna la strage che costò la vita a 85 persone. Qui foto della bellissima iniziativa che Canti… - jesuisalina : RT @MetaErmal: Una foto bellissima. Viva l’Italia ?????? - MontellaMonts58 : RT @MetaErmal: Una foto bellissima. Viva l’Italia ?????? - stefanobersani : RT @MetaErmal: Una foto bellissima. Viva l’Italia ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : foto bellissima

Vanity Fair.it

Ma per Sofia, è unarealtà, una realtà, piuttosto, da favola, che si appresta a vivere ... Ringrazio il mio maestro Mirko Buenza (inSofia insieme a lui) , il Circolo di Lecco, gli ...Nellepubblicate dalla pagina Instagram Whoopsee, tra l'ex allievo di Amici e la modella non mancano le chiacchiere, i baci e gli abbracci, ma anche i selfie. Coppia giovane e, sta ...Oltre sei chilometri di lungomare in festa, tra musica, spettacoli, intrattenimento e tanti sorrisi per celebrare insieme il nuovo Parco del Mare nord. Residenti e visitatori ieri sera sono stati prot ...Il frontman dei The Kolors interpreta le canzoni di Vivo, il protagonista del nuovo film Sony Pictures Animation disponibile su Netflix: «La musica apre sentieri nella mente, si sedimenta nell’inconsc ...