La fake news del bollino rosso di McDonalds sul tavolo dei non vaccinati (Di sabato 7 agosto 2021) Circola in rete da qualche ora un video pubblicato dal profilo twitter “Radio Savana”. Un uomo sostiene di essere entrato al McDonald’s e di aver confessato di non avere il Green Pass, necessario da ieri 6 agosto per consumare al chiuso nei ristoranti. “Giustamente mi hanno fatto accomodare fuori”, dice la voce che fa da sfondo al video, che poi però prosegue: “Guardate qua, mi hanno appiccicato un bollino rosso sul fermaposto ad indicare che non sono vaccinato”. Al McDonald’s se non sei vaccinato ti segnalano al cospetto di tutti con un bollino rosso sul segnaposto sopra al tavolo. Sembra di essere ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Circola in rete da qualche ora un video pubblicato dal profilo twitter “Radio Savana”. Un uomo sostiene di essere entrato al McDonald’s e di aver confessato di non avere il Green Pass, necessario da ieri 6 agosto per consumare al chiuso nei ristoranti. “Giustamente mi hanno fatto accomodare fuori”, dice la voce che fa da sfondo al video, che poi però prosegue: “Guardate qua, mi hanno appiccicato unsul fermaposto ad indicare che non sono vaccinato”. Al McDonald’s se non sei vaccinato ti segnalano al cospetto di tutti con unsul segnaposto sopra al. Sembra di essere ...

Advertising

Glongari : Adesso leggo di retroscena sul rilancio del #Barcelona per #Romero, quando fino a ieri la notizia che avevamo dato… - disinformatico : Il piano anti-fake news: basta giornalismo - AlbertoBagnai : Io vedo il lato positivo. Questa fake news mi ha consentito di bloccare 49 milioni di poveri imbecilli… - MirkoFr : @MarcoBarzaghi @ChelseaFC Ah ma allora non era una Fake news... - poeticIuna : RT @alfex46: @RadioSavana Pagliacci, quando vai da McDonald il bollino rosso è affisso sul bicchiere per indicare che quella è Coca Zero.… -