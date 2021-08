La destra non ferma il green pass: in un giorno scaricati 6,7 milioni di certificati (Di sabato 7 agosto 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati scaricati oltre 6,7 milioni di green pass. E' quanto scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza commentando: "E' il segno della grande collaborazione e ... Leggi su globalist (Di sabato 7 agosto 2021) Nelle ultime 24 ore sono statioltre 6,7di. E' quanto scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza commentando: "E' il segno della grande collaborazione e ...

Advertising

DiMarzio : L’@Inter non accetta contropartite dal @ChelseaFC per @RomeluLukaku9 perché vuole scegliersi i giocatori da prender… - peppeprovenzano : A Nardò, come ovunque, il @pdnetwork non solo si presenta con un’alleanza di centrosinistra ma ne è il perno. Quest… - Ettore_Rosato : Endorsement di Michele Emiliano a sindaco di Nardò vicino ad estrema destra non mi stupisce. In questi anni pur di… - PeloRoberto : RT @Graz_Cavallo: @SimonaMalpezzi @pdnetwork @DarioStefano Senatrice mi scusi può specificare il lavoro fatto sul territorio? L’appoggio es… - olayinkay2k : RT @DiMarzio: L’@Inter non accetta contropartite dal @ChelseaFC per @RomeluLukaku9 perché vuole scegliersi i giocatori da prendere: le prim… -