Advertising

webecodibergamo : La ballate rock di Laura Cox infiammano l’estate del Druso - Video - rockstarshabit : @FVLMINE quelle le farà sempre amo, le ballate non mancheranno mai, invece in fine line il rock ha scarseggiato ed io devo essere nutrita -

Ultime Notizie dalla rete : ballate rock

L'Eco di Bergamo

...e i 16 gloriosi minuti della title track suddivisa in cinque sezioni che spaziano dall'hardal ... bordate hard a cura di Arthur Brown ( The Tell - Tale Heart ), un paio di sofficie ...... che mischia il repertorio dei Carpazi con le sinuose sonorità del jazz, sino a svelare la seduzione che su di loro esercita il. Melodie romantiche,malinconiche, il gruppo riesce a ...Il concerto della rocker francese previsto alla Baitella di Songavazzo è stato spostato al Druso di Ranica per il maltempo. Madre francese, padre inglese, ma soprattutto un’anima rock. Laura Cox, 30en ...A Gambolò un sabato sera tra bancarelle creative e rock music, Concerto gratuito dei Natural Sound Killers in Piazza Cavour.