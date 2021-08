Karate | Olimpiadi Tokyo | l’iraniano Ganjzadeh e l’egiziana Abdelaziz vincono gli ultimi ori

(Di sabato 7 agosto 2021) La prima storica partecipazione delai Giochi Olimpici si è chiusa quest’oggi, con l’assegnazione delle ultime medaglie delledi. A vincere nella categoria +75kg maschili è statoSajad, mentre nei +61 femminili ha trionfatoFeryal. Titolo olimpico, dunque, per l’Iran nei +75 maschili.Sajadha superato per 4-0 il saudita Tareg Hamedi; mentre la medaglia di bronzo è finita sul collo del turco Ugur Aktas, che ha perso solo per Senshu contro ...

Eurosport_IT : LUIGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII BUSÀÀÀÀÀÀÀ ?? Il Gorilla d'Avola vince la medaglia d'oro nel Kumite -… - rtl1025 : ??E' record assoluto di medaglie alle #Olimpiadi per l'Italia. Nel karate specialità kumite 75 kg a #Tokyo2020… - chetempochefa : Nono oro per l’Italia con la straordinaria vittoria alle Olimpiadi di Luigi #Busà, è la prima medaglia d’oro di sem… - shakijra : RT @dunvkirk: E quindi lo possiamo anche dire? Si lo diciamo: la Federazione Italiana di Judo Lotta Karate e Arti Marziali (FIJLKAM) ha pre… - xbesidethem : 6 agosto: Luigi Busà vince la medaglia d'oro nel karate kumite -75kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Karate Olimpiadi

Ore 7.15, OK LA SEMERARO Bene Silvia Semeraro nel pool A dicategoria +61: 4 - 3 alla ... È il quarto oro consecutivo alle, il settimo nelle ultime otto. Kevin Durant Mvp con 29 ...... lotta,, arti marziali e pesi. Karadeniz parte forte e porta a terra Conyedo. I primi tre ... E' bronzo per l'Italia , la 39esima medaglia dell'Italia in questedei record. Chi è Abraham ...La prima storica partecipazione del karate ai Giochi Olimpici si è chiusa quest'oggi, con l'assegnazione delle ultime medaglie delle Olimpiadi di Tokyo. A vincere nella categoria +75kg maschili è stat ...Programma italiani in gara oggi sabato 7 agosto Olimpiadi Tokyo. LOTTA L’azzurro Abraham Conyedo Ruano ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova di ...