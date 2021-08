Juventus, si allontana Renato Sanchez: ha l’accordo con il Barcellona (Di sabato 7 agosto 2021) Renato Sanchez, obiettivo di mercato della Juventus, sarebbe molto vicino al Barcellona. Lo rende noto dalla Francia Le 10 Sport, parlando di un accordo già raggiunto tra i catalani ed il giocatore classe 1997 del Lille. Mancherebbe però l’offerta relativa al calciatore per il quale la società francese chiederebbe non meno di 35 milioni di euro. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 7 agosto 2021), obiettivo di mercato della, sarebbe molto vicino al. Lo rende noto dalla Francia Le 10 Sport, parlando di un accordo già raggiunto tra i catalani ed il giocatore classe 1997 del Lille. Mancherebbe però l’offerta relativa al calciatore per il quale la società francese chiederebbe non meno di 35 milioni di euro. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

