Juventus | parola al centrocampo | suggestione Kross e sogno Pogba

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 agosto 2021) Con lache non è ancora riuscita ad arrivare a dama per Manuel Locatelli, esperti di mercato e bookmakers si scatenano e lanciano l’indiscrezione su tre nomi ad effetto per ilbianconero. Lasi chiamerebbe Toni, da anni perno centrale Real Madrid. Il numero 8 dei blancos, dopo aver vinto tutto con la camiseta blanca, potrebbe cambiare aria per vincere ancora ed arricchire ulteriormente il suo palmares. Difficilmente, però, Florentino Perez si priverà di uno dei suoi calciatori simbolo, nonché di uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Non solo: il ...