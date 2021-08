Juventus, le ultime sul rinnovo di Dybala: programmato il prossimo incontro (Di sabato 7 agosto 2021) tra l’agente dell’argentino e i dirigenti bianconeri Entrano nel vivo le trattative per il rinnovo di Paulo Dybala in casa Juventus. Dopo l’incontro positivo di oggi, la dirigenza e Antun, agente della Joya, potrebbero incontrarsi di nuovo già nella prossima settimana. Come appreso da Juventusnews24.com, il club e l’agente dell’argentino dovrebbero incontrarsi ancora mercoledì o giovedì prossimo, per proseguire la trattativa. Entrambe le parti sembramo intenzionate a continuare insieme. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) tra l’agente dell’argentino e i dirigenti bianconeri Entrano nel vivo le trattative per ildi Pauloin casa. Dopo l’positivo di oggi, la dirigenza e Antun, agente della Joya, potrebbero incontrarsi di nuovo già nella prossima settimana. Come appreso danews24.com, il club e l’agente dell’argentino dovrebbero incontrarsi ancora mercoledì o giovedì, per proseguire la trattativa. Entrambe le parti sembramo intenzionate a continuare insieme. L'articolo proviene da Calcio News 24.

