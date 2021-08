Juventus, incontro tra Antun e Cherubini per Dybala – VIDEO (Di sabato 7 agosto 2021) Cherubini alla Continassa: oggi l’incontro con Antun per Dybala. Il dirigente della Juventus arrivato in sede (dagli inviati di Juventusnews24.com) – Alle 9.30 di questa mattina Federico Cherubini ha varcato i cancelli della Continassa, luogo in cui è in programma l’incontro con Jorge Antun per iniziare a intavolare la trattativa del rinnovo di Paulo Dybala. Situazione ferma a qualche mese fa, con la scadenza prevista per il 30 giugno 2022. Il blitz del procuratore alla Continassa è atteso in mattinata. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021)alla Continassa: oggi l’conper. Il dirigente dellaarrivato in sede (dagli inviati dinews24.com) – Alle 9.30 di questa mattina Federicoha varcato i cancelli della Continassa, luogo in cui è in programma l’con Jorgeper iniziare a intavolare la trattativa del rinnovo di Paulo. Situazione ferma a qualche mese fa, con la scadenza prevista per il 30 giugno 2022. Il blitz del procuratore alla Continassa è atteso in mattinata. ...

romeoagresti : Confermato per domani l’incontro tra l’agente di Paulo #Dybala, Jorge Antun, e la #Juventus // Confirmed: scheduled… - romeoagresti : Rinnovo #Dybala: sabato dovrebbe essere il giorno dell’incontro tra i dirigenti della #Juventus e l’agente del gioc… - TuttoMercatoWeb : Juventus, domani l'incontro con l'agente di Dybala per parlare del rinnovo - 1SquadraDiCalci : RT @romeoagresti: Confermato per domani l’incontro tra l’agente di Paulo #Dybala, Jorge Antun, e la #Juventus // Confirmed: scheduled on to… - Fprime86 : RT @SkySport: Juventus, oggi l'incontro con l'agente di Dybala per parlare del rinnovo #SkySport #SkyCalciomercato #Juventus #Dybala https… -