Juventus e Dybala a lavoro: ma il Barcellona ci prova (Di sabato 7 agosto 2021) Juventus e Dybala ancora insieme? E' tanta la fiducia rivolta al rinnovo dell'attaccante argentino per continuare il matrimonio con la squadra di Max Allegri. Primo colloquio già andato in porto ma nessuna offerta sarebbe stata ancora formalizzata. Nel frattempo, come riportato da Sport Mediaset, il Barcellona starebbe pensando alla Joya come reale sostituto a Leo Messi che sarà presto ufficializzato come nuovo colpo del PSG. Ed insieme al Barcellona attenzione anche all'Inter, con Beppe Marotta che si sarebbe già manifestato con un primo sondaggio. Ore calde per Dybala, il futuro in bianconero non è ...

romeoagresti : Confermato per domani l’incontro tra l’agente di Paulo #Dybala, Jorge Antun, e la #Juventus // Confirmed: scheduled… - romeoagresti : Rinnovo #Dybala: sabato dovrebbe essere il giorno dell’incontro tra i dirigenti della #Juventus e l’agente del gioc… - DiMarzio : #Calciomercato | Programmato il vertice tra la @juventusfc e l'agente di @PauDybala_JR: si discuterà il contratto i… - FBlanconegro : RT @MaryDiDio2: Il PSG è ad oggi una squadra da PlayStation, ma Ronaldo-Dybala- Chiesa non sono da meno . #PSG #Juventus - gilnar76 : Dybala presente in Barcellona Juve? Allegri svela le sue condizioni #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -