Juventus | coppia Ronaldo-Messi | James Rodriguez fantastica il duo impossibile

(Di sabato 7 agosto 2021), i marziani uniscono le forze? La tiepida e blanda sera di un giorno d’agosto come tanti, d’un tratto, è stata stravolta da un comunicato che ha dell’irreale: Lionel, il fenomeno che a tredici anni ha giurato devozione al Barcellona su di un tovagliolo sgualcito, a malincuore straccerà la promessa che l’ha tatuato di blaugrana. Benché dissonanti le reazioni dal mondo del calcio sulle dinamiche che hanno portato al sofferto divorzio, sembra levarsi un coro unanime che celebra ed invoca il nome di un atleta che giganteggerà in eterno nel libro della Storia. LEGGI ANCHE: Calciomercato, ...

Advertising

CA10TM : RT @CB_Ignoranza: James Rodriguez: “Sarebbe bello se #Messi andasse alla #Juventus e giocasse con #CristianoRonaldo” Già ce la immaginiamo… - CB_Ignoranza : James Rodriguez: “Sarebbe bello se #Messi andasse alla #Juventus e giocasse con #CristianoRonaldo” Già ce la immag… - RobertRobertof : @ania_joe Ad Agnelli si...se si facesse la coppia CR7 Messi arriverebbero milioni di tifosi nuovi gli sponsor e le… - Dalla_SerieA : Juve e Ronaldo più vicini: con Messi al Psg cade l’ultimo dubbio - - RemoContro1927 : La #Juventus dopo il colpo #KaioJorge si appresta ad assestarne un altro...'Kean' La coppia Kaio-Kean?? sarà devast… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus coppia

TuttoJuve24.it

... il difensore turco classe 1998 della, arrivato a Bergamo in prestito con diritto di ... In uscita invece Gollini e Romero, che sono partiti incon destinazione Tottenham e con una ......serie ruoterà intorno alla storia personale della fidanzata del famoso calciatore della... Lapoi ha avuto una figlia un anno dopo, Alana Martina, che si è aggiunta ai tre che il ...Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti, ha parlato al termine dell'amichevole vinta 1-0 con l'Empoli, ai microfoni di Udinese Tv: "È una partita che comunque ha il ...Le ultime. La notizia dell’addio di Messi al Barcellona ha scombussolato gli equilibri del mercato. La pulce è ora nel mirino del PSG dell’amico Neymar e la dirigenza parigina starebbe studiando il co ...