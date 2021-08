Juventus, Allegri: «Barcellona? Dybala non ci sarà. Sfida tra grandi club» (Di sabato 7 agosto 2021) Massimiliano Allegri parla alla vigilia della Sfida contro il Barcellona nel Trofeo Gamper: le sue dichiarazioni sul match Massimiliano Allegri ha parlato a Juventus TV in vista del Trofeo Gamper. COME ARRIVA LA SQUADRA – «Ci arriviamo dopo una settimana di allenamento tutti insieme, con gli ultimi arrivati. La squadra si è allenata con entusiasmo: è una tappa intermedia prima dell’inizio del campionato visto che avremo un’altra amichevole sabato prossimo con l’Atalanta. È una Sfida tra due grandissimi club, quindi dobbiamo affrontarla con serietà e serve ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Massimilianoparla alla vigilia dellacontro ilnel Trofeo Gamper: le sue dichiarazioni sul match Massimilianoha parlato aTV in vista del Trofeo Gamper. COME ARRIVA LA SQUADRA – «Ci arriviamo dopo una settimana di allenamento tutti insieme, con gli ultimi arrivati. La squadra si è allenata con entusiasmo: è una tappa intermedia prima dell’inizio del campionato visto che avremo un’altra amichevole sabato prossimo con l’Atalanta. È unatra duessimi, quindi dobbiamo affrontarla con serietà e serve ...

