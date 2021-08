Juve | il ct Usa esalta McKennie | «Allegri lo avrà notato sicuramente»

(Di sabato 7 agosto 2021), parla il ct Usa: «si è già reso conto di una cosa». Le dichiarazioni di Gregg Berhalter ai microfoni di Tuttosport Gregg Berhalter, ct degli Usa, ha parlato a Tuttosport di Weston. NEGLI USA – «ha sempre un ruolo cruciale nella nostra Nazionale. Innanzitutto la sua leadership è molto importante per il gruppo. E poi Weston, con la sua energia e il suo dinamismo, è un trascinatore e trasmette tantissimo alla nostra squadra». NELLA– «Penso che, allenandolo in queste prime settimane, si sia reso conto dell’abilità di Weston nel ...

Advertising

MarioTINTORI : @SimonVannini Comunque dopo l'oro nei 100 e nella 4x100 gli USA neppure qualificati la logica conseguenza è Scudett… - MadsJakobsen5 : @DanielHolm9 USA(eventyr) eller Juve(Ronaldo??Messi) - juve_passion20 : @Silvia_Mio86 Che botta di culo anche oggi.... a piangeranno con Team Usa in finale ???? - GiacomiAlessio : @maurello_mattia @its_pas_time @romeoagresti @GoalItalia La Juve, salvo casi eccezionali tipo Buffon, non usa concedere numeri oltre il 50. - xyz72632583 : @CorSport Jacobs usa scarpe aliene. Cosa rischia la Juve. -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Usa

TUTTO mercato WEB

Il termine è di natura ippica, lo sinel fotofinish ma è diventato un marchio di fabbrica di Allegri. Il tecnico dellaè il profeta della teoria del 'corto muso'. Basta mettere il muso davanti per vincere, gli altri arrivano ...Seguono: Giappone( 9,4,6),( 14,14, 10), Roc ( 8,11,9), Australia( 8,2,10), Gb ( 5,7,6), Sud ... resterà al Barca , così come Cr7, estromesso anzitempo all' Europeo , alla. Sarà un ...McKennie, parla il ct Usa: «Allegri si è già reso conto di una cosa». Le dichiarazioni di Gregg Berhalter Gregg Berhalter, ct degli Usa, ha parlato a Tuttosport di Weston McKennie. NEGLI USA – «McKenn ...Ma non solo l'Inter si sta muovendo: l'Atalanta cambia in difesa, il Milan saluta due giocatori e la Juventus abbraccia Kaio Jorge. Si muovono anche Juve e Milan. vedi letture. Nuova puntata del TMW N ...