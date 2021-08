Justice League 2: "Il film si farà ma tra qualche anno", conferma il produttore (Di sabato 7 agosto 2021) Il sequel di Justice League riguarderà solo la versione uscita al cinema nel 2017 e non lo Snyder Cut, il director's cut di Zack Snyder uscito su HBO Max a marzo. Charles Roven, produttore di Justice League e dello Snyder Cut, ha dichiarato che il film del 2017 sui supereroi DC, che ha coinvolto anche Wonder Woman (Gal Gadot), Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck) e Aquaman (Jason Momoa), avrà un sequel. Il lungometraggio in questione, però, sarà realizzato solo tra qualche anno. Dopo il rilascio dello Snyder Cut su HBO Max, in molti si chiedono se ... Leggi su movieplayer (Di sabato 7 agosto 2021) Il sequel diriguarderà solo la versione uscita al cinema nel 2017 e non lo Snyder Cut, il director's cut di Zack Snyder uscito su HBO Max a marzo. Charles Roven,die dello Snyder Cut, ha dichiarato che ildel 2017 sui supereroi DC, che ha coinvolto anche Wonder Woman (Gal Gadot), Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck) e Aquaman (Jason Momoa), avrà un sequel. Il lungometraggio in questione, però, sarà realizzato solo tra. Dopo il rilascio dello Snyder Cut su HBO Max, in molti si chiedono se ...

