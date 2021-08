Italia | settimo posto nella 4x400 | il record italiano non basta

(Di sabato 7 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Nell'ultima giornata di finali sulla pista dello Stadio Olimmpico, non arriva un'altra medaglia storica per l'atleticana. Nellla staffettagli azzurri Davide Re , ...

L'della velocità, quest'anno va forte, ma il quartetto della lunga distanza non ripete l'impresa della 4x100. Per gli azzurri della ' staffetta del miglio ' a Tokyo 2020 arriva un...... Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Alessandro Sibilio chiudono alposto, lontano dalle ... Il ligure parte bene, mentre dopo la seconda frazione l'è ottava. Qui si accende la gara con una ...Tokio. Sfuma il sogno medaglia per l’imperiese Davide Re impegnato nella finale olimpica della staffetta 4×400: il quartetto azzurro è arrivato settimo ma il cronometro ha fatto segnare il nuovo recor ...L'azzurro Abraham Conyedo ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova di lotta libera categoria 97 kg dell'Olimpiade di Tokyo, battendo (6-2) nella finale per il terzo posto il turco Suleyman Kar ...