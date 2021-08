Italia, penisola d'oro: 38 medaglie alle Olimpiadi per un record storico Da dove nascono (Di sabato 7 agosto 2021) Con i primi posti della 4x100, di Palmisano e Busà, polverizzato il record di medaglie in una singola edizione dei Giochi. L'atletica è la vera regina di questa spedizione azzurra Leggi su corriere (Di sabato 7 agosto 2021) Con i primi posti della 4x100, di Palmisano e Busà, polverizzato ildiin una singola edizione dei Giochi. L'atletica è la vera regina di questa spedizione azzurra

Advertising

infoitsport : Italia, penisola d'oro: 38 medaglie alle Olimpiadi per un record storico Da dove nascono - Febo25120417 : @run_lij Tra l'altro, non per essere fiscale perché questo è un meme e per quanto deve essere preso, il concetto di… - cinzia_palmacci : In questa foto c'è tutto quello che serve per imparare a riconoscere chi NON merita la fiducia del popolo italiano.… - CoseNostre_OL : Fratelli di bollicina di: Gabriele Politi #italia #spumante #vacanze #viaggio #vino Ci siamo. L’estate è arrivata,… - robertacimini2 : RT @filo_gagliardi: Complimenti alla #Puglia per #AntonellaPalmisano, oro per i 20 km! Viva l'Italia e tutti i miei amici twitterini spars… -