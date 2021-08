Intervista esclusiva al console italiano a Tokyo Marco Lattanzi: “Edizione straordinaria” (VIDEO) (Di sabato 7 agosto 2021) “E’ stata un’Edizione straordinaria e la stiamo vivendo con molta passione. Anche i giapponesi amano l’Italia e i successi italiani hanno aumentato questa stima e questa passione. Lo stanno dimostrando tutti i giorni, ci incontrano e ci fanno i complimenti”. Il console italiano a Tokyo Marco Lattanzi ha commentato, in un’Intervista esclusiva ai microfoni di Sportface.it, la spEdizione olimpica della Nazionale italiana in Giappone e gli splendidi risultati di queste due settimane di Giochi. “La popolazione giapponese, il ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) “E’ stata un’e la stiamo vivendo con molta passione. Anche i giapponesi amano l’Italia e i successi italiani hanno aumentato questa stima e questa passione. Lo stanno dimostrando tutti i giorni, ci incontrano e ci fanno i complimenti”. Ilha commentato, in un’ai microfoni di Sportface.it, la spolimpica della Nazionale italiana in Giappone e gli splendidi risultati di queste due settimane di Giochi. “La popolazione giapponese, il ...

