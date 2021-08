Inter | Lukaku rinuncia al Parma | il Chelsea lo aspetta Le cifre

Advertising

DiMarzio : #Lukaku sempre più vicino al @ChelseaFC: ottimismo per la chiusura a 115 milioni senza contropartite @Inter @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Ecco le due proposte a cui sta pensando il @ChelseaFC per convincere l'@Inter a lasciar partire… - DiMarzio : #Chelsea-#Lukaku, ottimismo per la chiusura dell'affare dopo l'offerta all'@Inter - Mistervr57 : RT @Ninnuccio_74: @Inter quando il comunicato ufficiale? #Lukaku - MarcoM267 : RT @DiscepoloM: @FBiasin @FBiasin gradirei una risposta, magari ce lo dirà Lukaku Romelu stesso come preannunciato dal suo procuratore Past… -

L'ha detto si' all'accordo per la cessione dial Chelsea per 115 milioni cash senza alcuna contropartita tecnica. Il giocatore ha chiesto di non allenarsi e non sarà domani a Parma. Si ...La trattativa per Lukaku al Chelsea è ormai ai dettagli ... Difficile pensare che l'ormai ex bomber dell'Inter possa partire titolare già mercoledi 11 agosto nella Supercoppa europea contro il ...L'Inter ha detto sì all'accordo per la cessione di Lukaku al Chelsea per 115 milioni cash senza alcuna contropartita tecnica. Il giocatore ha chiesto di non allenarsi e ...