Inter: Lukaku ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro (Di sabato 7 agosto 2021) L'Inter ha detto si' all'accordo per la cessione di Lukaku al Chelsea per 115 milioni cash senza alcuna contropartita tecnica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 7 agosto 2021) L'ha detto si' all'accordo per la cessione dialper 115cash senza alcuna contropartita tecnica L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

DiMarzio : #Lukaku sempre più vicino al @ChelseaFC: ottimismo per la chiusura a 115 milioni senza contropartite @Inter @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Ecco le due proposte a cui sta pensando il @ChelseaFC per convincere l'@Inter a lasciar partire… - DiMarzio : #Chelsea-#Lukaku, ottimismo per la chiusura dell'affare dopo l'offerta all'@Inter - ForEsordientus : RT @CB_Ignoranza: Romelu fa na cosa va #Lukaku #Inter #Conte - PlItalia : RT @FusatoRiccardo: Si può discutere la cessione del giocatore simbolo dell'Inter scudetto ma la verità è una sola; Lukaku si è accordato c… -