Inter, in arrivo l'offerta di 115 milioni del Chelsea per Lukaku. Poi si chiude (Di sabato 7 agosto 2021) La svolta era nell'aria e arriverà ad ore. Romelu Lukaku sta per passare dall'Inter al Chelsea per la cifra record di 115 milioni di euro. Dopo la maratona telefonica di ieri, Marina Granovskaia oggi ... Leggi su gazzetta (Di sabato 7 agosto 2021) La svolta era nell'aria e arriverà ad ore. Romelusta per passare dall'alper la cifra record di 115di euro. Dopo la maratona telefonica di ieri, Marina Granovskaia oggi ...

Advertising

SkySport : Lukaku-Chelsea in dirittura d'arrivo: all'Inter 115 milioni #SkySport #SkyCalciomercato #Lukaku #Chelsea #Inter - Gazzetta_it : Inter, in arrivo l'offerta di 115 milioni del Chelsea per #Lukaku. Poi si chiude - MarcoBovicelli : #Lukaku-#Chelsea, affare in dirittura d’arrivo: trovato l’accordo tra i club, all’#Inter 115 milioni senza contropa… - Paolopillsfory1 : @annarosacosta @Inter @RomeluLukaku9 Non era una accusa a te, anzi. Tu non sai quanto io sia contento di un eventua… - calciomercatogp : L’#Inter, oltre #Zapata, sta sondando il terreno anche per #Dzeko. Non è da escludere l’arrivo di entrambi.… -