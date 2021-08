Inter | Dzeko per il dopo - Lukaku Ma nella lista c' è anche Correa

(Di sabato 7 agosto 2021) Contestualmente alla mega - cessione dial Chelsea, l'sta lavorando alle operazioni in entrata. Lunedì dovrebbero essere annunciate contemporaneamente la cessione del belga e l'acquisto ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Dzeko

Contestualmente alla mega - cessione di Lukaku al Chelsea, l'sta lavorando alle operazioni in entrata. Lunedì dovrebbero essere annunciate contemporaneamente la cessione del belga e l'acquisto di un sostituto. L'affare col club londinese è praticamente ...Tifosi inviperiti I tifosi dell'hanno mostrato il loro sdegno per la cessione del giocatore ... Ora si valutano le alternative con Edine Duvan Zapata due possibili arrivi, uniti all'...Il preferito dai nerazzurri sarebbe Vlahovic, ma costa troppo. Con il bosniaco possibile l'arrivo anche dell'argentino ...Lukaku al Chelsea: gli aggiornamenti. Stando alle ultime indiscrezioni, sono stati proficui i contatti tra i dirigenti dell'Inter e quelli del Chelsea per il trasferimento di Rome ...