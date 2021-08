Inchiesta del Times: in Italia è indagato per steroidi il nutrizionista di Jacobs (Spazzini) (Di sabato 7 agosto 2021) Tornano le accuse di doping. Il Times di sabato scorso ha dato grande evidenza all’operazione di polizia che ha messo sotto accusa, per steroidi, Giacomo Spazzini il nutrizionista di Jacobs doppia medaglia d’oro alle Olimpiadi. Spazzini è sotto Inchiesta per “traffico di steroidi anabolizzanti” nell’ambito dell’“operazione Muscoli”, è accusato di distribuzione illegale di steroidi anabolizzanti. Ora l’indagine è al vaglio dei pm. La notizia è stata ripresa oggi anche da L’Equipe. Il Times scrive che dopo la medaglia d’oro ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 agosto 2021) Tornano le accuse di doping. Ildi sabato scorso ha dato grande evidenza all’operazione di polizia che ha messo sotto accusa, per, Giacomoildidoppia medaglia d’oro alle Olimpiadi.è sottoper “traffico dianabolizzanti” nell’ambito dell’“operazione Muscoli”, è accusato di distribuzione illegale dianabolizzanti. Ora l’indagine è al vaglio dei pm. La notizia è stata ripresa oggi anche da L’Equipe. Ilscrive che dopo la medaglia d’oro ...

Advertising

ZZiliani : Mi par di capire che siamo in tanti in attesa di avere dalla @FIGC informazioni sull’inchiesta #Suarez-#Paratici-… - Montecitorio : I documenti desecretati della Commissione #Sifar, che indagò sugli eventi del giugno-luglio 1964, sono da oggi cons… - galeazzobignami : I familiari delle vittime del COVID manifestano oggi per chiedere verità e trasparenza e per denunciare la farsa de… - nonnona23928040 : RT @BarillariDav: Quanti sono i morti di questa nuova malattia chiamata 'nessuna correlazione' ? I medici sono colpevoli del drastico calo… - napolista : Inchiesta del Times: in Italia è indagato per steroidi il nutrizionista di Jacobs (Spazzini) Spazzini aveva rivend… -