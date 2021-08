Inchiesta del Times: il nutrizionista di Jacobs (Spazzini) è indagato in Italia per steroidi (Di sabato 7 agosto 2021) Tornano le accuse di doping. Il Times di sabato scorso ha dato grande evidenza all’operazione di polizia che ha messo sotto accusa, per steroidi, Giacomo Spazzini il nutrizionista di Jacobs doppia medaglia d’oro alle Olimpiadi. Spazzini è sotto Inchiesta per “traffico di steroidi anabolizzanti” nell’ambito dell’“operazione Muscoli”, è accusato di distribuzione illegale di steroidi anabolizzanti. Ora l’indagine è al vaglio dei pm. La notizia è stata ripresa oggi anche da L’Equipe. Il Times scrive che dopo la medaglia d’oro ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 agosto 2021) Tornano le accuse di doping. Ildi sabato scorso ha dato grande evidenza all’operazione di polizia che ha messo sotto accusa, per, Giacomoildidoppia medaglia d’oro alle Olimpiadi.è sottoper “traffico dianabolizzanti” nell’ambito dell’“operazione Muscoli”, è accusato di distribuzione illegale dianabolizzanti. Ora l’indagine è al vaglio dei pm. La notizia è stata ripresa oggi anche da L’Equipe. Ilscrive che dopo la medaglia d’oro ...

Le veglie e il Rosario del Padre, devozioni da scoprire ... nella persona del vescovo di Grenoble Alexandre Caillot, a seguito di un'inchiesta approfondita, durata ben dieci anni. Si tratta di una teofania straordinaria, in cui Dio Padre ha chiesto di ...

Times e L'Equipe, nuove polemiche su Jacobs ..."Un ex collaboratore di Marcell Jacobs al centro di un'inchiesta per traffico di steroidi anabolizzanti". "Not Italy again!", Basta con l'Italia titola il britannico Daily Mail dopo la vittoria del ...

