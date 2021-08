In Puglia alla Tenuta Al Bano | fra vino | orecchiette e cavalli

Leggi su vanityfair

(Di sabato 7 agosto 2021) A Cellino San Marco, fra vino, orecchiette e cavalli. Per scoprire l’hotel, il ristorante e tutto il mondo costruito da Al Bano Carrisi per la sua Puglia. Provato per voi e raccontato dalle sue parole «Partirò. Diventerò un cantate e quando tornerò, costruirò una cantina dedicata a te». Lo aveva promesso al padre, ma poi grazie ai militari americani, a Romina (e alla pizza) a Cellino San Marco Al Bano ha costruito un intero mondo a sua immagine e somiglianza. Attorno alla settecentesca Masseria Cutri Petrizzi di proprietà del bisnonno è sorta prima la sua residenza privata, poi un borgo con hotel, spa, ristorante, piscina, asilo per i bambini della zona, casa discografica, uffici. E la cantina della Azienda Vinicola Al Bano, che produce, imbottiglia ed esporta in tutto il mondo. 300 ettari di vigneti e uliveti, 30 a bosco, che sono un po’ la Neverland nel «nuovo Domenico Modugno», ma 100% pugliese. I cartelli mostrano un Al Bano sorridente con cappello bianco in testa e indicano la strada fra i campi: Cellino San Marco è in piena campagna, in provincia di Brindisi, lungo la superstrada che collega Bari al resto del Salento ed è quindi una tappa perfetta per chi scende in macchina verso Lecce, Otranto e le spiagge salentine. Ci siamo fermati, per fare un giro e per farci raccontare la storia della tenuta da Al Bano in persona.