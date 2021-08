Immissioni in ruolo ATA 2021, saranno 12.193. Ecco quante per ogni profilo, regione e provincia. Domande su Istanze online dall’11 agosto [DECRETO e NOTA] (Di sabato 7 agosto 2021) Immissioni in ruolo personale ATA anno scolastico 2021/22, saranno 12.193 per tutti i profili professionali. Ecco la distribuzione per profilo e regione. Presto sarà avviata la procedura informatizzata su Istanze online. L'articolo Immissioni in ruolo ATA 2021, saranno 12.193. Ecco quante per ogni profilo, regione e provincia. Domande su ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 7 agosto 2021)inpersonale ATA anno scolastico/22,12.193 per tutti i profili professionali.la distribuzione per. Presto sarà avviata la procedura informatizzata su. L'articoloinATA12.193.persu ...

Advertising

PacificoTweet : Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale Ata per l’anno scolastico 2021/22 - AniefTorino : Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale Ata per l’anno scolastico 2021/22 - GMagaglio : SCUOLA/ Immissioni in ruolo, ora il Ministro Bianchi fermi il meccanismo 'svuota-paritarie' #paritarie #docenti ?… - GMagaglio : RT @ilsussidiario: #Scuola, immissioni in ruolo, ora #Bianchi fermi il meccanismo “svuota-paritarie” - ProDocente : Immissioni in ruolo e supplenze da GPS: entro il 13 agosto conosceremo i posti disponibili -