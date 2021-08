Ilicic verso il Milan | Demiral già convocato | Atalanta | a Londra test dal profumo d’Europa

(Di sabato 7 agosto 2021). Primo deldalper l’. La preparazione precampionato procede a vele spiegate con l’obiettivo di arrivare alla gara d’esordio di Serie A, in programma sabato 21 agosto alle 20.45 a Torino, in buone condizioni. Il percorso della Dea è stato costruito appositamente con ostacoli sempre più difficili da affrontare, in relazione al crescente stato di forma. Prima sono andate in scena le sfide contro i dilettanti bergamaschi, a seguire l’impegno di fronte agli israeliani del Maccabi Bnei Raina, fino ad arrivare almatch contro il Pordenone. Sabato alle 16 ...

Ultime Notizie dalla rete : Ilicic verso

La casella del trequartista potrebbe essere riempita da, con cui Maldini e Massara hanno già un accordo di massima: la novità è che l'Atalanta sembra essere disposta a trattare sulla base di ...LE CONDIZIONI -è una di quelle occasioni che, in una sessione contraddistinta dalla scarsa capacità di spesa per la gran parte (se non la totalità) dei club di Serie A, può diventare ...Lionel Messi al Paris Saint-Germain: se non è ufficiale, poco ci manca. La trattativa tra club e giocatore sembra davvero essere arrivata alle battute finali: a rivelarlo Khalifah bin Hamad Al Thani, ...Il Milan ha messo da tempo nel mirino Josip Ilicic, che è in uscita dall'Atalanta e viene visto in via Aldo Rossi come un'interessante occasione di mercato per rinforzare la ...