Il sindaco di Pozzallo ribalta gli strepiti della Lega sui migranti | ' Dall' Italia lezione di umanità'

(Di sabato 7 agosto 2021) Domani in mattinata a, cittadina del Ragusano, è atteso l'arrivo dei 549, tra cui 36 donne e 118 minori (94 non accompagnati), soccorsi'Ocean Viking in sei diverse operazioni ...

Domani in mattinata a, cittadina del Ragusano, è atteso l'arrivo dei 549 migranti, tra cui 36 donne e 118 minori (... Roberto Ammatuna, il: "L'Italia ancora una volta dà una grande ......che dormono all'aperto in luoghi d'occasione e probabilmente gli stessi sbarcati a. La segreteria Autonomi di Polizia di Imperia ha anche ottenuto, dopo un incontro, un impegno del...Sbarcano dalla Ocean Viking non clandestini, come insiste a chiamarli chi vive all'ombra di Salvini, ma uomini, donne, bambini ed anche neonati che nel Mediterraneo rischiavano di morire.Le parole di Roberto Ammatuna, primo cittadino del centro dove è atteso l'arrivo dei 549 migranti, tra cui 36 donne e 118 minori, soccorsi dall'Ocean Viking ...