Il ritorno di “Bimbi Belli” di Nanni Moretti trainato da “Twin Peaks”: il crossover perfetto (Di sabato 7 agosto 2021) Ha incantato la Croisette nel corso della 74esima edizione del Festival di Cannes, durante il quale ha ricevuto una standing ovation di 11 minuti grazie al suo Tre Piani. Ma prima di partire, Nanni Moretti aveva condiviso sul proprio profilo Instagram un paio di video mostrando la sua particolare accezione dell’essere social. Tra autografi firmati con in sottofondo L’allegria di Gianni Morandi feat Jovanotti e un video clip di Soldi di Mahmood usato per presentare il cast del film, a 67 anni il regista sa come seguire le dinamiche dei social network. Ma sempre a modo suo. Nelle ultime ore ha condiviso sulla propria feed di Instagram un altro dei suoi – ... Leggi su velvetmag (Di sabato 7 agosto 2021) Ha incantato la Croisette nel corso della 74esima edizione del Festival di Cannes, durante il quale ha ricevuto una standing ovation di 11 minuti grazie al suo Tre Piani. Ma prima di partire,aveva condiviso sul proprio profilo Instagram un paio di video mostrando la sua particolare accezione dell’essere social. Tra autografi firmati con in sottofondo L’allegria di Gianni Morandi feat Jovanotti e un video clip di Soldi di Mahmood usato per presentare il cast del film, a 67 anni il regista sa come seguire le dinamiche dei social network. Ma sempre a modo suo. Nelle ultime ore ha condiviso sulla propria feed di Instagram un altro dei suoi – ...

