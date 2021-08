Il ritorno del latino nelle scuole inglesi ed europee

Leggi su linkiesta

(Di sabato 7 agosto 2021) Lingua morta a chi? Malgrado la Brexit, ma proprio il Regno Unito ha appena annunciato un programma da quattro milioni di sterline per espanderne l’insegnamento delnegli istituti pubblici. Al di là delle considerazioni politiche – Londra ha lasciato l’Ue ma riafferma le sue radici culturali nei programmi scolastici. Prima della finale degli europeLinkiesta persino un tabloid come il Daily Star ha risposto così alla domanda «Cosa hanno mai fatto i romani per noi?». E giù l’elenco: «a parte gli acquedotti, la nettezza urbana, le strade, i sistemi d’irrigazione, il vino buono, le terme, le belle donne…» Il ministro dell’educazione di Downing Street, Gavin ...