Il retroscena: Inter, contatti con l’agente di Dzeko. La posizione e gli obiettivi della Roma (Di sabato 7 agosto 2021) Lukaku andrà al Chelsea, Zapata prima base dell’Inter. E poi? Un altro attaccante che abbia fisicità ed esperienza. Quindi, Edin Dzeko oggi più di Scamacca e Jovic. In mattinata ci sono stati contatti tra Alessandro Lucci, agente del bosniaco, e la dirigenza nerazzurra. La squadra meneghina è pronta a prenderlo, ma soltanto a patto che la Roma lo liberi. Pochi giorni fa l’attaccante classe 1986 aveva dichiarato che non avrebbe più voluto parlare di mercato, in quanto felice di stare in giallorosso. Ma adesso si presenta questa situazione che va seguita, semplicemente perché la società nerazzurra è uscita allo scoperto e ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) Lukaku andrà al Chelsea, Zapata prima base dell’. E poi? Un altro attaccante che abbia fisicità ed esperienza. Quindi, Edinoggi più di Scamacca e Jovic. In mattinata ci sono statitra Alessandro Lucci, agente del bosniaco, e la dirigenza nerazzurra. La squadra meneghina è pronta a prenderlo, ma soltanto a patto che lalo liberi. Pochi giorni fa l’attaccante classe 1986 aveva dichiarato che non avrebbe più voluto parlare di mercato, in quanto felice di stare in giallorosso. Ma adesso si presenta questa situazione che va seguita, semplicemente perché la società nerazzurra è uscita allo scoperto e ...

